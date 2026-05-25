Morte avvelenate: procura nomina consulente direttore centro antiveleni

CAMPOBASSO, 25 MAG - Nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove lo scorso Natale sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, la Procura di Larino conferisce un incarico di consulenza al professor Carlo Locatelli e al professore Daniele Merli. Locatelli è il direttore del centro Antiveleni di Pavia, lo stesso che aveva rinvenuto la presenza di ricina nel sangue delle vittime. La decisione è stata notificata in queste ore ai legali degli indagati e alle parti offese. Giovedì alle 14.30 negli uffici della Questura si procederà al conferimento dell'incarico come da provvedimento della procuratrice del 12 maggio scorso. Le parti hanno facoltà di nominare proprio consulenti. Il nuovo incarico viene motivato dalla procuratrice Elvira Antonelli nel provvedimento di nomina con l'opportunità di ampliare il collegio dei consulenti tecnici con uno specialista tossicologo ed uno specialista chimico forense. Questo perché bisogna procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili in merito alla "compatibilità delle risultanze autoptiche con ingestione di ricina, con l'esame dei reperti in sequestro o comunque acquisiti, e il cui stato può essere soggetto a modificazione con il decorso del tempo, stante la marcata degradabilità dell'analita nelle matrici biologiche, della conseguente natura orientativa del dato quantitativo e della non ampia disponibilità di dati di letteratura per casi del medesimo tipo". I consulenti vanno ad affiancare quelli già nominati nei mesi scorsi dalla procura: la dottoressa Benedetta Pia De Luca e il dottor Giovanni Battista Laterza.