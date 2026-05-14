Morte avvelenate: la cugina di Di Vita sarà sentita non prima di lunedì

- CAMPOBASSO, 14 MAG - Anche oggi in Questura a Campobasso vengono sentiti testimoni nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove lo scorso Natale sono morte mamma e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Le indagini della Squadra Mobile si concentrato soprattutto nell'ambiente familiare, in particolare su due persone. Intanto si apprende che l'interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, non avverrà prima della prossima settimana. La donna ha ospitato nella sua casa Gianni e la figlia Alice, gli unici due sopravvissuti alla cena fatale dei giorni di Natale, fino a qualche giorno fa quando i due hanno deciso di trasferirsi a Campobasso.