Morte avvelenate: in corso nuovo interrogatorio di Gianni e Alice Di Vita

CAMPOBASSO, 26 MAG - È in corso nella questura di Campobasso un nuovo interrogatorio di Gianni e Alice Di Vita nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella. Padre e figlia erano già stati sentiti per diverse ore, nelle settimane passate, e da giorni si attendeva questa nuova convocazione. Si trovano ora negli uffici della Squadra Mobile, diretta da Marco Graziano, ancora una volta per essere sentiti come persone informate dei fatti. In merito alla morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina a fine dicembre, la Procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato. Gianni Di Vita è entrato da un ingresso secondario della questura poco dopo le 15.30.