- CAMPOBASSO, 12 MAG - La Squadra Mobile di Campobasso, che indaga sul giallo di Pietracatella, sta svolgendo accertamenti anche su decine di chat sul tema ricina andate avanti per mesi sul web in diversi forum. "L'acquisto di grandi quantità di semi di ricino on line è tracciato? Può essere segnalato alle autorità doganali se è un privato ad ordinarli?". Sono queste alcune delle domande che sono partite sempre dagli stessi due nickname ricorrenti nelle conversazioni. Le prime tracce risalgono all'estate, quando un utente chiede alla community "come avvelenare un insegnante". Si parla della "trama di un romanzo" sulla quale il sedicente scrittore sta lavorando. Gli altri utenti, però, segnalano l'insistenza e la pericolosità delle richieste e allora l'anonimo cambia forum. "Sto cercando di capire - scrive ancora ad agosto - se la vittima finirebbe il pasto o sputerebbe tutto al primo boccone dal sapore troppo amaro. E' importante - sottolinea - per la trama del romanzo". Nella community in un altro giorno viene poi chiesto "se esiste qualcosa che agisca sul sistema nervoso centrale in modo da impedire anche un solo grido. Qualcosa che sembri solo un collasso improvviso". Sono decine e decine le chat sulle quali gli investigatori stanno facendo approfondimenti, si cerca di capire eventuali legami con i fatti molisani e la provenienza dei due misteriosi utenti che in rete cercano informazioni sulla ricina.