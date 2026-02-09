Morta Patrizia De Blanck, la contessa della tv italiana

ROMA, 09 FEB - È morta Patrizia de Blanck, noto volto della tv italiana: la contessa si è spenta a Roma all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. A Darne notizia la figlia Giada con un lungo post sui social: "Con immenso dolore annuncio la scomparsa di mia mamma. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità". Patrizia de Blanck era nota per essere stata ospite e commentatrice in diversi popolari programmi e reality show della tv italiana.