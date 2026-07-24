L'AQUILA, 24 LUG - È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse da subito disperate. Vani i tentativi di salvarla da parte dei medici dell'ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. L'allieva era stata operata per i gravi traumi riportati alla testa e al bacino.
Morta la 22enne precipitata dal palazzo della scuola Gdf all'Aquila
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