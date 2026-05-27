Morì a 7 anni travolta da acquasantiera, assolti in appello sacerdote e docente

TRIESTE, 27 MAG - La Corte d'Appello di Trieste ha assolto il sacerdote e docente di religione Ioan Marginean Cocis al processo per la morte di Penelope Cossaro, la bimba di 7 anni schiacciata da un'acquasantiera il 21 novembre 2019 durante una lezione di catechismo nella chiesa di Santa Chiara dell'educandato Uccellis di Udine. Confermata, inoltre, l'assoluzione della dirigente scolastica Anna Maria Zilli, già decisa in primo grado. La sentenza ribalta così parzialmente il verdetto del Tribunale di Udine, che aveva condannato padre Ioan a 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo. Durissimo lo sfogo della madre di Penelope, Laura Libanetti: "Per la giustizia italiana nessuno è responsabile della morte di mia figlia. L'ho lasciata in una scuola e non è più tornata a casa". La donna ha definito la decisione "vergognosa" auspicando un eventuale ricorso in Cassazione da parte della Procura, dal momento che la famiglia non si è costituita parte civile nell'appello, ma ha scelto la via del processo civile per il risarcimento: domani ci sarà la prima udienza.