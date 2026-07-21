BUENOS AIRES, 21 LUG - L'agenzia di rating Moody's ha migliorato il giudizio sul debito sovrano dell'Argentina, portandolo da Caa1 a B3 per le obbligazioni in valuta locale ed estera e modificando l'outlook da stabile a positivo. La decisione riflette, secondo l'agenzia, il calo del rischio di default grazie alla stabilizzazione macroeconomica, ai surplus fiscali e alla riduzione dell'inflazione. Il ministro dell'Economia Luis Caputo ha salutato il rialzo come un riconoscimento dei progressi compiuti dal governo. Il viceministro José Luis Daza ha sottolineato che "Moody's, S&P e Fitch sono allineate sul rating B- per la prima volta in oltre un decennio", aggiungendo che "migliaia di investitori istituzionali hanno ora il via libera per investire in Argentina". Moody's ha inoltre evidenziato il miglioramento delle finanze pubbliche, della bilancia esterna e delle prospettive di crescita legate agli investimenti nei settori dell'energia e delle miniere, pur segnalando i rischi politici connessi alle elezioni del 2027.
Moody's promuove il debito dell'Argentina e migliora l'outlook a positivo
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