CITTÀ DEL MESSICO, 19 LUG - Al termine dei Mondiali 2026, la presidente messicana Claudia Sheinbaum, che ha assistito alla finale su invito di Donald Trump, ha tracciato un bilancio dell'evento, complimentandosi con la Spagna per la meritata vittoria e con il Messico per "aver confermato il suo ruolo di miglior sede". In un post su X, la leader ha definito il torneo una celebrazione di unione in cui "lo sport ha dimostrato di nuovo la sua capacità di avvicinare le nazioni", ringraziando la nazionale messicana per il ruolo svolto con talento e orgoglio. Sheinbaum ha poi evidenziato il valore della stretta collaborazione con Stati Uniti e Canada nell'organizzazione della complessa competizione internazionale. "I 3 paesi anfitrioni hanno dimostrato che, quando lavoriamo uniti, siamo capaci di realizzare grandi progetti e di lasciare un'eredità di cooperazione, amicizia e speranza per il mondo", ha concluso la presidente, rivendicando il successo dell'asse nordamericano al di là del solo ambito sportivo.
Mondiali: Sheinbaum da New York elogia i Paesi organizzatori e la Spagna
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