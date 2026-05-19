Mondiali: allerta ebola in Messico in vista della partita del Congo

CITTÀ DEL MESSICO, 19 MAG - Le autorità sanitarie del Messico hanno lanciato un allarme di fronte al rischio che l'epidemia di Ebola raggiunga il Messico durante i Mondiali di calcio tenendo conto che si disputerà nel Paese una delle tre partite della nazionale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Il ministro della Salute, David Kershenobich, ha comunicato oggi di aver emesso un allerta epidemiologica alle strutture sanitarie e che le autorità mantengono una "vigilanza attiva" e rimangono "attente a qualsiasi caso di importazione". L'esperto messicano di malattie infettive Francisco Moreno ha suggerito tuttavia che i giocatori africani dovrebbero sottoporsi a una quarantena di 21 giorni, ovvero "il periodo di incubazione del virus", e che ai tifosi provenienti da quel Paese non dovrebbe essere consentito l'ingresso in Messico, come misura per prevenire i contagi. "Sono misure severe, ma abbiamo già visto cosa può succedere se non prendiamo sul serio questo tipo di infezioni virali", ha affermato Moreno. La nazionale congolese affronterà la Colombia il 23 giugno nella città occidentale di Guadalajara, mentre gli Stati Uniti ospiteranno altre due partite: una contro l'Uzbekistan ad Atlanta il 27 giugno e un'altra contro il Portogallo a Houston il 17 giugno.