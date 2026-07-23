NEW DELHI, 23 LUG - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato su X che il governo di New Delhi intende "istituire corti a procedura prioritaria per garantire" quella che definisce "una punizione rapida e severa per coloro" che sono accusati di essere "coinvolti in fughe di notizie di esami". Modi si riferisce alla presunta fuga di informazioni sui quesiti del test di ingresso alla facoltà di Medicina per la quale migliaia di persone stanno protestando a New Delhi. All'esame, svoltosi a maggio, si stima che abbiano partecipato circa due milioni di studenti, ma il test è stato annullato e poi ripetuto a causa delle presunte irregolarità. "Nulla è più importante del benessere e del futuro della nostra gioventù", ha dichiarato Modi su X.
Modi, 'istituiremo corti prioritarie per le presunte fughe notizie agli esami'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW DELHI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...