Modena, trasferita in Germania la turista amputata

MODENA, 21 MAG - É stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel cento storico della città emiliana e che a seguito dell'accaduto ha perso entrambe le gambe. A comunicarlo è l'Ausl in una nota, dando conto di come la donna sia stata portata in Germania. "Le condizioni della donna - si legge - sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione. Una volta ottenuto il nulla osta da parte dei medici, il viaggio è stato organizzato dalla famiglia della paziente. I professionisti e la direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria di Modena desiderano augurare a lei e alla sua famiglia buon viaggio e buona fortuna per il prosieguo del percorso terapeutico". Resta invece sempre in un quadro di gravità la donna polacca di 53 anni ricoverata in terapia intensiva: "Presenta condizioni cliniche stabili che tuttavia non consentono ancora di sciogliere la prognosi". La 53enne, è emerso in questi giorni, è una dipendente del mercato coperto di Modena, l'Albinelli, e per questo molto conosciuta in città. Sabato stava proprio rientrando a casa dopo il turno di lavoro, era in bicicletta, quando l'auto guidata da Salim El Koudri l'ha centrata in pieno.