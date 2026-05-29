Modena, il giudice dispone la perizia psichiatrica su El Koudri

MODENA, 29 MAG - La gip del tribunale di Modena Donatella Pianezzi ha accolto la richiesta della Procura per disporre, con le forme dell'incidente probatorio, una perizia psichiatrica su Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito sette persone in centro e ha tentato di accoltellare chi lo ha immobilizzato. L'11 giugno il giudice conferirà l'incarico ai periti, Matilde Forghieri e Giuseppe Sartori. La Procura, con la pm Monica Bombana, la difesa, con l'avvocato Fausto Gianelli ed eventualmente le persone offese potranno nominare consulenti di parte. Per la giudice è necessario svolgere adesso l'accertamento, prima del processo, perché non si può escludere che le condizioni psicopatologiche dell'indagato possano aggravarsi.