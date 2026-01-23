Giornale di Brescia
Mobilitazione a Caracas per la liberazione di Maduro

CARACAS, 23 GEN - Migliaia di sostenitori dell'ex presidente de facto Nicolás Maduro si sono radunati a Caracas per chiederne la liberazione, in una manifestazione coincisa con l'anniversario della caduta della dittatura militare del 1958. I dimostranti si sono concentrati in piazza O'Leary, nel centro della capitale, esibendo striscioni che invocavano il ritorno "del presidente e della sua famiglia", dopo la loro cattura il 3 gennaio scorso da parte degli Stati Uniti. La presidente ad interim de facto Delcy Rodríguez, già vicepresidente sotto Maduro, ha avviato un canale di dialogo con Washington. Nel corso della mobilitazione, il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, ha ribadito in un intervento trasmesso dalla televisione di Stato Vtv che l'obiettivo del governo è il rientro di Maduro e della moglie Cilia Flores, assicurando a Rodríguez il suo pieno sostegno. I partecipanti alla protesta hanno definito "ingiusta e illegittima" la detenzione di Maduro.

