Mitsotakis, 'servono norme Ue contro la dipendenza digitale dei giovani'

ATENE, 08 APR - In una lettera inviata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier greco Kyriakos Mitsotakis si è soffermato sulla necessità di proteggere i bambini dalla 'dipendenza digitale', invitando a creare un contesto normativo europeo coerente e uniforme entro la fine di quest'anno. Lo riporta l'emittente statale Ert. Mitsotakis ha annunciato oggi la decisione di vietare, a partire dal 2027, l'accesso ai social media per i minori di 15 anni, con l'obiettivo di spingere nella stessa direzione l'Ue. Tra le proposte avanzate da Mitsotakis nella lettera, c'è quella di istituire una "età minima digitale europea' fissata a 15 anni, introducendo il divieto di accesso ai social media per gli utenti al di sotto di tale limite in tutta l'Ue, nonché la creazione di un meccanismo semplificato di coordinamento e applicazione a livello europeo, che consenta agli Stati membri di accelerare l'applicazione di sanzioni alle aziende che non rispettano il divieto. "Queste iniziative sono solo una parte di una più ampia strategia europea, poiché affrontiamo la questione non solo come una questione politica, ma come una responsabilità morale nei confronti della prossima generazione", ha concluso il premier ellenico.