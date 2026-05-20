Ministro esteri Israele contro Ben Gvir, 'non sei il volto di Israele'

TEL AVIV, 20 MAG - ''Tu non sei il volto di Israele''. Lo scrive il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar in un post su X, ritwittando il video diffuso dal suo collega di governo, il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, in cui umilia gli attivisti della flotilla detenuti al porto di Ashdod. ''Con questa vergognosa performance, hai consapevolmente arrecato danno al Paese, e non è la prima volta. Hai vanificato gli enormi sforzi, professionali e di successo, compiuti da moltissime persone, dai soldati dell'Idf ai dipendenti del ministero degli Esteri e molti altri ancora'', ha aggiunto Sa'ar.