Mille ragazze in corteo a Palermo per i diritti delle donne e contro la guerra

PALERMO, 08 MAR - Circa un migliaio di persone, la gran parte ragazze, secondo gli organizzatori, sono scese in piazza a Palermo per un corteo organizzato dall'associazione femminista 'Non una di meno', questa sera, giorno della festa della donna. I manifestanti sono partiti da piazza Ruggero Settimo per percorrere le vie del centro, fino in piazza Marina. In testa al corteo lo slogan: "Le nostre vite valgono. Noi scioperiamo". "Lo facciamo per rimettere al centro i nostri desideri - ha spiegato Simona Paladino di Non una di meno - in questi giorni, per altro, al tema dei diritti delle donne affianchiamo anche la preoccupazione per una forte deriva bellica e guerrafondaia, che ci preoccupa moltissimo e che sta ridisegnando diverse priorità per il paese, partendo da quelle economiche". Tra gli striscioni compaiono scritte diverse: "Ho voglia di lottare e non ho paura di morire", "Non mi fido dei compagni". Anche domani l'associazione "Non una di meno" ha organizzato una manifestazione, "braccia incrociate per lo sciopero con un presidio che si terrà in piazza Verdi a partire dalle 10 del mattino", spiegano gli organizzatori.