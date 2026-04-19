Milei giunto in Israele, prima tappa al Muro del Pianto

BUENOS AIRES, 19 APR - Il presidente argentino Javier Milei è arrivato in Israele per una visita ufficiale di tre giorni, la terza del suo mandato. Domenica mattina, accompagnato dalla sorella Karina e dal ministro degli Esteri Pablo Quirno, ha fatto tappa al Muro del Pianto, indossando la kippah tradizionale. La visita si svolge in un clima di fragile tregua nei recenti conflitti e vede Milei come uno dei rari leader internazionali a sostenere apertamente il primo ministro Benjamin Netanyahu. In un'intervista ha ribadito: "Difendo la causa di Israele e il popolo ebraico perché è giusta". L'agenda prevede incontri con Netanyahu e con il presidente Herzog, ma il momento centrale sarà la sua partecipazione all'accensione delle fiaccole per il Giorno dell'Indipendenza, festività che avrà inizio martedì sera.