Milano-Cortina: Agcom avvia due procedimenti, stop al bagarinaggio

MILANO, 23 GEN - E' già partito il bagarinaggio sui biglietti per Milano Cortina 2026 e l'Agcom è scesa in campo. L'Autorità non fa nomi ma informa di aver avviato due procedimenti "nei confronti di due primari operatori internazionali che effettuano attività di secondary ticketing" che hanno commercializzato, in larga misura a prezzi maggiorati rispetto a quelli nominali, un'ingente quantità di biglietti per più di 100 eventi che si svolgeranno nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali.