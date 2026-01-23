Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Milano-Cortina: Agcom avvia due procedimenti, stop al bagarinaggio

AA

MILANO, 23 GEN - E' già partito il bagarinaggio sui biglietti per Milano Cortina 2026 e l'Agcom è scesa in campo. L'Autorità non fa nomi ma informa di aver avviato due procedimenti "nei confronti di due primari operatori internazionali che effettuano attività di secondary ticketing" che hanno commercializzato, in larga misura a prezzi maggiorati rispetto a quelli nominali, un'ingente quantità di biglietti per più di 100 eventi che si svolgeranno nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Milano-CortinaMILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario