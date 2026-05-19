Migliorano le condizioni di tre feriti di Modena, due donne ancora critiche

BOLOGNA, 19 MAG - Migliorano le condizioni di tre dei feriti dall'assalto di Salim El Koudri di sabato pomeriggio a Modena, mentre per due donne le condizioni sono definite ancora critiche, seppur stabili. Per quattro ricoverati su cinque la prognosi è ancora riservata. Per i due i pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna - due coniugi italiani entrambi di 55 anni - le condizioni cliniche, seppur critiche, lentamente migliorano. L'uomo, in particolare, ha ripreso gradualmente coscienza da ieri pomeriggio. Lentamente le sue funzioni vitali sono state stabilizzate: la prognosi resta riservata e continua a essere costantemente monitorato. La moglie è ancora in condizioni critiche, con lievi segni di miglioramento, ma la prognosi resta riservata. Rispetto alle condizioni dei pazienti ricoverati all'Ospedale Civile di Baggiovara (Modena): la turista tedesca di 69 anni, con le gambe amputate, estubata da ieri, permane in respiro spontaneo. La donna si alimenta autonomamente e, vista la stabilità del quadro clinico, dall'ospedale valutano il possibile rientro nel proprio Paese. Elemento già ieri anticipato dal personale sanitario. La donna polacca di 53 anni, sempre in un quadro di gravità, presenta condizioni cliniche stabili che non consentono ancora di sciogliere la prognosi. Il paziente di 59 anni, lo chef Ermanno Muccini che ieri ha voluto dare la sua testimonianza alla stampa, con trauma cranio facciale, conferma un quadro in progressivo miglioramento.