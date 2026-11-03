ROMA, 03 NOV - Donald Trump attenderà i risultati delle Midterm alla Casa Bianca, dove dalle 19 (l'una di notte in Italia) parteciperà nella East Room ad un ricevimento per seguire la notte elettorale. L'evento sarà a porte chiuse, non accessibile alla stampa, rende noto la presidenza.
Midterm, Trump seguirà la notte elettorale alla Casa Bianca
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