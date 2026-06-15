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Metropolita Epifanio, 'contro il monastero a Kiev ennesimo crimine russo'

VATICANO, 15 GIU - "A causa del bombardamento russo in corso, il tetto di uno dei luoghi più sacri del mondo cristiano, la cattedrale dell'Assunzione del monastero delle Grotte di Kiev è in fiamme. Chiediamo preghiere per il salvataggio del santuario dalla distruzione". Lo scrive su X il metropolita Epifanio, capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, aggiungendo: "Si tratta dell'ennesimo crimine russo contro l'umanità, contro la storia, contro il cristianesimo. Cosa deve ancora fare l'anticristo del Cremlino affinché il mondo comprenda che è necessario agire con decisione affinché il terrore russo contro l'Ucraina e gli stessi principi di pace, cessi?"

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