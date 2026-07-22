CITTÀ DEL MESSICO, 21 LUG - Sono iniziati oggi a Città del Messico gli incontri del terzo round di negoziati con gli Stati Uniti per l'aggiornamento dell'Accordo commerciale nordamericano (Usmca). Le delegazioni, che si confronteranno fino a giovedì senza la partecipazione del Canada, affrontano un'agenda incentrata su acciaio, settore automobilistico, sicurezza economica e agricoltura. La missione statunitense, guidata dal rappresentante per il commercio Jamieson Greer, ha come priorità quella di "chiudere le scappatoie legali che permettono l'uso improprio del trattato da parte di Paesi non firmatari". Prima dell'avvio odierno dei lavori, il ministro dell'Economia messicano, Marcelo Ebrard, ha incontrato gli imprenditori locali per concordare una posizione condivisa, ricordando che il Paese esporta circa l'85% dei propri prodotti nel mercato Usa a dazio zero. Washington ha recentemente riconosciuto i progressi messicani, tra cui l'allineamento dei controlli sulle esportazioni pubblicato nel luglio 2026. Il meccanismo di verifica annuale, adottato all'inizio del mese per evitare una rinegoziazione completa, consentirà aggiustamenti periodici all'intesa, che resterà in vigore fino al 2036.
Messico-Usa, continua la revisione dell'accordo commerciale nordamericano
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