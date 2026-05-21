Messico-Ue, accordo su sicurezza e lotta al crimine organizzato

CITTÀ DEL MESSICO, 21 MAG - Messico e Unione Europea hanno annunciato un rafforzamento della cooperazione nella lotta al crimine organizzato transnazionale, con particolare attenzione a narcotraffico, riciclaggio e uso illecito delle criptovalute. L'intesa sarà inclusa nel nuovo Accordo Globale Modernizzato che verrà firmato domani durante l'VIII Vertice Messico-Ue a Città del Messico. Il cancelliere messicano Roberto Velasco e l'Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas hanno spiegato che il nuovo quadro di cooperazione comprenderà scambio di informazioni di intelligence, collaborazione tra Europol e le forze di sicurezza messicane, oltre a iniziative comuni su migrazione e protezione ambientale. Kallas ha definito il Messico "un alleato strategico" per Bruxelles in America Latina, sottolineando la convergenza su diversi dossier multilaterali. Velasco ha invece evidenziato che il vertice inaugura "una nuova fase" nei rapporti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel colloquio, riferisce il sito del quotidiano Excélsior, è stato affrontato anche il tema Cuba. Kallas ha chiesto la fine della repressione politica e dell'isolamento economico dell'isola, mentre il governo messicano ha ribadito la propria posizione basata sui principi di autodeterminazione e soluzione pacifica delle controversie.