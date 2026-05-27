Messico, Sheinbaum elogia l'enciclica 'Magnifica Humanitas' di Papa Leone

CITTÀ DEL MESSICO, 26 MAG - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha lodato la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata "Magnifica Humanitas". Il documento affronta l'urgenza di disciplinare l'intelligenza artificiale e la crescente influenza delle multinazionali nel campo dell'innovazione. Durante la conferenza, la leader ha sottolineato la rilevanza dell'opera per chi condivide una prospettiva incentrata sull'essere umano. Ha inoltre evidenziato i rischi di un dominio privato sugli algoritmi e sulle reti sociali, citando le parole del Pontefice: "Il potere tecnologico acquisisce così un volto inedito, prevalentemente privato e per questo ancora più difficile da discernere, governare e orientare verso il bene comune". Sheinbaum ha esortato a un serio dibattito sulle misure da adottare: "La sua riflessione umanista alla fine serve affinché non ci lasciamo trasportare dall'uso della tecnologia, ma piuttosto mettiamo in discussione, regolamentiamo e pensiamo al futuro dell'umanità". Ha concluso invitando a valutare le ricadute sociali ed economiche dei nuovi strumenti informatici.