Messico, Sheinbaum difende l'economia dopo il declassamento di Moody's

CITTÀ DEL MESSICO, 28 MAG - In risposta al declassamento del rating da parte dell'agenzia Moody's, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha rassicurato sulla stabilità finanziaria del Paese: "Esistono almeno dodici elementi che riflettono una situazione diversa", ha affermato. Tra questi figurano il record di investimenti esteri diretti nel primo trimestre del 2026 e un tasso di disoccupazione al 2,5 per cento, posizionando la nazione tra le tre con il livello più basso al mondo. I dati ufficiali indicano che la popolazione attiva ha superato i 62 milioni di individui. La leader ha sottolineato che l'inflazione e i tassi di interesse continuano a scendere, grazie al controllo sui prezzi di base, mentre la moneta locale mantiene la sua forza sul dollaro. Tra gli altri indicatori, ha sottolineato, il disavanzo pubblico si è ridotto e le entrate fiscali sono aumentate al 15,2 per cento del prodotto interno lordo. A questo si aggiunge la diminuzione del debito della compagnia petrolifera statale per 20 miliardi di dollari. Infine, è stata approvata una legge per accelerare le opere pubbliche e private, supportata da un nuovo ufficio per agevolare le procedure burocratiche.