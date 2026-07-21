CITTÀ DEL MESSICO, 20 LUG - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha definito "conservatrici, regressive e fuori dalla realtà" le proposte di due esponenti del gruppo parlamentare di opposizione Partito Azione Nazionale. In alcuni video diffusi sui social network, i rappresentanti politici hanno suggerito di vincolare il diritto di voto al livello di studio o di limitare il suffragio su base familiare. Secondo Sheinbaum, queste idee mirano a riportare il Paese indietro nel tempo, evidenziando una forte contraddizione tra le dichiarazioni di libertà della destra e le loro reali intenzioni. "In fondo c'è un odio per il popolo, vogliono che un'élite governi il Messico. È una visione contro le libertà e la democrazia, molto autoritaria", ha dichiarato la leader messicana durante la sua conferenza mattutina. Sheinbaum ha poi ribadito il valore del suffragio universale: "Il voto vale esattamente lo stesso per l'uomo più ricco e per chi vive nella regione più povera. Tutti siamo uguali davanti alla legge e abbiamo il diritto fondamentale di decidere chi governa".
Messico, Sheinbaum contro l'opposizione sul diritto di voto
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