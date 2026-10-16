CITTÀ DEL MESSICO, 15 OTT - Il Messico promuove otto progetti per costruire nuovi valichi di frontiera con gli Stati Uniti, con l'obiettivo di rendere più agile l'interscambio commerciale. L'iniziativa è stata illustrata al Senato dal cancelliere Roberto Velasco, il quale ha ricordato che quasi l'85% degli scambi bilaterali transita attraverso 56 ponti. Il piano prevede l'estensione degli orari e l'uso di moderne tecnologie per i controlli. Sul fronte economico, la Cancelleria ha inoltre facilitato investimenti superiori a 1,5 miliardi di dollari. Il relatore ha poi affrontato il tema delle risorse destinate alla tutela dei cittadini all'estero, lavorando allo scopo di scongiurare un taglio del 4,4% nel bilancio. Il ministero sta negoziando una riassegnazione dei fondi e ha confermato una revisione dei contratti dei dipendenti diplomatici locali, un adeguamento atteso da 26 anni. È stata infine garantita l'assistenza a 238.194 connazionali coinvolti in procedure di rimpatrio, con 16 note ufficiali e 20 denunce presentate per indagare sugli incidenti in territorio americano.
Messico promuove otto nuovi valichi con gli Stati Uniti per il commercio
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiCITTÀ DEL MESSICO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...