Messico, Italia protagonista alla fiera Expo Antad

CITTÀ DEL MESSICO, 25 MAG - Si è conclusa a Guadalajara la 43esima edizione di Expo Antad, fiera di riferimento in Messico per i settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità e della ristorazione. Dal 19 al 21 maggio 2026, l'Agenzia Ice ha coordinato un padiglione ospitando sei aziende nazionali del comparto agroalimentare, attive nella produzione di vino, olio, preparati al tartufo, conserve e macchinari per la panificazione. Le imprese hanno incontrato distributori, dirigenti dei supermercati e responsabili del commercio elettronico. La manifestazione ha accolto circa 52mila visitatori, confermando l'interesse locale per i cibi e le bevande di produzione italiana. Nel 2025 le esportazioni di settore in Messico hanno raggiunto i 242 milioni di euro, con un incremento di quasi il 6%, secondo Trade Data Monitor. L'Italia è oggi il terzo fornitore europeo del Paese, distinguendosi nelle vendite di vino, olio, pasta e pomodori. Emergono infine ottime prospettive di sviluppo per i prodotti biologici e per gli alimenti dedicati a chi soffre di intolleranze.