CITTÀ DEL MESSICO, 20 LUG - È stato condannato all'ergastolo Ismael 'El Mayo' Zambada, 76 anni, fondatore del cartello di Sinaloa insieme a Juan José Esparragoza Moreno, alias 'El Azul' e a Joaquín 'El Chapo' Guzmán, al termine dell'udienza davanti alla Corte federale del Distretto orientale di New York. Il giudice Brian M. Cogan ha disposto anche la confisca di 15 miliardi di dollari, una somma superiore a quella imposta all'ex socio Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Zambada, arrestato nel luglio 2024, si era dichiarato colpevole rinunciando al processo e ai successivi ricorsi. In aula ha letto una dichiarazione di pentimento, affermando di assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni e chiedendo perdono alle vittime. Il giudice ha inoltre raccomandato al Federal Bureau of Prisons l'assegnazione del narcotrafficante a una struttura con assistenza medica, alla luce delle sue condizioni di salute fisica e mentale. La difesa ha ribadito che Zambada non ha collaborato con le autorità statunitensi fornendo informazioni su altri procedimenti penali.
Messico, ergastolo a 'El Mayo' Zambada, il fondatore del cartello di Sinaloa
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