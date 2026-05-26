Messico: Carlos Slim contro Moody's, 'taglio del rating è irrazionale'

CITTÀ DEL MESSICO, 26 MAG - L'imprenditore messicano Carlos Slim ha definito "irrazionale" il recente declassamento del rating del Messico da parte di Moody's, sostenendo che le valutazioni non tengano conto degli investimenti e del potenziale economico del Paese. Durante una conferenza stampa a Città del Messico, il magnate ha annunciato che le sue aziende investiranno nel 2026 circa 5 miliardi di dollari nell'economia messicana. "Non mi preoccupa affatto. Dire che non ci sarà finanziamento è una barbarie", ha dichiarato Slim, aggiungendo che il calo dei tassi di interesse rende oggi il Messico "un paradiso" per gli investimenti e favorisce il credito a famiglie e imprese. In vista della revisione del trattato commerciale T-Mec, Slim ha inoltre sottolineato la forte dipendenza economica degli Stati Uniti dal Messico, soprattutto per la forza lavoro nell'industria e nell'agricoltura. Il miliardario ha poi criticato la gestione di Pemex, sostenendo che la compagnia petrolifera statale debba concentrarsi sull'aumento della produzione per ridurre debiti e inefficienze.