CITTÀ DEL MESSICO, 28 AGO - Dall'inizio del mandato della presidente Sheinbaum, l'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) del ministero delle Finanze messicano ha bloccato 24.662 conti appartenenti a 2.395 persone per presunte operazioni illecite. Il valore complessivo dei fondi congelati ammonta a circa 465 milioni di dollari. Il capo della Uif, Omar Reyes, ha stimato che 7.861 di questi conti sono direttamente legati alle organizzazioni del crimine organizzato. Le autorità hanno condotto queste azioni in stretto coordinamento con i ministeri della Sicurezza, della Difesa e della Marina, oltre che con la Procura Generale e la Commissione Nazionale Bancaria. Come parte della strategia nazionale contro l'estorsione, sono stati bloccati ulteriori 1.443 conti associati specificatamente a questo reato. "Queste azioni indeboliscono la struttura economica delle organizzazioni criminali, impediscono l'uso del sistema finanziario per attività illecite e rafforzano il coordinamento", ha dichiarato Reyes. Infine, per contrastare il riciclaggio di denaro, l'Uif ha stabilito nuovi meccanismi di collaborazione con istituzioni internazionali e nazionali, tra cui l'Associazione delle Banche del Messico.
Messico, bloccati oltre 24mila conti per operazioni illecite
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