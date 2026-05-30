Messico, bloccata l'estradizione del nipote del Chapo

CITTÀ DEL MESSICO, 30 MAG - Un giudice federale in Messico ha concesso una sospensione che impedisce l'estradizione o l'espulsione verso gli Stati Uniti di Isaí Martínez Zepeda, nipote di Joaquín Guzmán alias 'El Chapo', fino alla conclusione del ricorso. La difesa ha richiesto il provvedimento per evitare che l'uomo venga consegnato "al di fuori di qualsiasi procedura legale". Attualmente rinchiuso in un carcere di Città del Messico, l'accusato ha affermato di aver appreso che "esiste una lista di vari detenuti che saranno consegnati nei primi giorni di giugno di quest'anno, come parte di un accordo tra il governo messicano e quello di quel Paese". Martínez Zepeda è stato recentemente catturato nello Stato di Sonora in un'operazione congiunta delle forze dell'ordine. Le autorità lo considerano un operatore logistico del gruppo guidato da Iván Guzmán Salazar, incaricato della produzione e distribuzione di droghe sintetiche verso il territorio statunitense e il Costa Rica, motivo per cui pende su di lui una formale richiesta di estradizione negli Usa.