TAMAULIPAS, 27 AGO - Un'operazione contro una rete di traffico clandestino di carburanti ha portato alla scoperta e al salvataggio di 135 animali esotici nello Stato messicano di Tamaulipas, al confine con gli Stati Uniti. Durante le perquisizioni di diverse proprietà sono stati trovati cinque tigri del Bengala, tre giaguari, tre leoni africani, 21 scimmie ragno, due iene, bisonti, bufali, un cammello e altre specie. Trentacinque animali appartengono a specie minacciate, tra cui giaguari, scimmie ragno e un'ara verde. Le autorità hanno inoltre sequestrato 68mila litri di diesel, oltre a serbatoi, pompe, armi da fuoco e altri strumenti utilizzati per il traffico di carburante. Una persona è stata arrestata. La scoperta degli animali è avvenuta nel corso di un'operazione contro il contrabbando di benzina e diesel dagli Stati Uniti verso il Messico, dove i carburanti vengono poi rivenduti senza tasse, un'attività molto redditizia per i gruppi della criminalità organizzata, compresi i cartelli della droga. Le autorità messicane hanno intensificato la lotta contro il traffico di carburante dopo la scoperta, nel 2025, di una rete che coinvolgeva alti ufficiali della Marina e funzionari pubblici. Nell'ambito di quell'inchiesta erano stati sequestrati circa 10 miliardi di litri di carburante nello Stato di Tamaulipas.
Messico, blitz contro il traffico di carburante, sequestrati 135 animali
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