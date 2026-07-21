CITTÀ DEL MESSICO, 20 LUG - Il governo messicano ha avviato un dibattito nazionale sull'uso di intelligenza artificiale, social network e dispositivi digitali tra i minori, con l'obiettivo di elaborare una proposta di legge basata su evidenze scientifiche. La presidente Claudia Sheinbaum ha chiarito che l'intento "non è imporre restrizioni unilaterali, ma costruire un consenso sociale" sull'utilizzo responsabile della tecnologia. Secondo il ministro della Pubblica Istruzione, Mario Delgado, affrontare il tema è ormai "inderogabile", considerando che oltre il 90% degli adolescenti messicani utilizza internet. Durante la conferenza stampa mattutina della presidente Sheinbaum, specialisti e rappresentanti dell'Unesco hanno evidenziato come l'abuso dei dispositivi generi rischi per la salute mentale, favorisca dipendenza e alteri lo sviluppo cognitivo infantile. A livello globale, un utente su tre connesso alla rete è minorenne e il 58% dei sistemi educativi possiede già norme per regolamentare i cellulari negli istituti scolastici. In Messico, 16 dei 32 Stati hanno già limitato i dispositivi nell'istruzione di base. Nei prossimi mesi, il governo organizzerà una serie di forum con esperti, docenti e famiglie per definire regole condivise, valutando modelli che spaziano dall'autonomia dei singoli istituti al divieto totale in classe.
Messico, al via il dibattito nazionale su IA e social per i minori
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