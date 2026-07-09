BERLINO, 09 LUG - Gli Usa hanno approvato la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al Bundestag ha riferito di un "accordo" con gli americani. "I Tomahawk potranno essere stazionati in Germania", ha aggiunto. "Così chiudiamo un importante buco nella nostra difesa", ha affermato Merz.
Merz, Usa hanno approvato la vendita di Tomahawk alla Germania
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