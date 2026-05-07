Merz su offerta di Unicredit, non è il modo di trattare una banca tedesca

BERLINO, 07 MAG - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato la strategia di UniCredit, colosso bancario italiano, nei confronti di Commerzbank, affermando che l'approccio di Unicredit "è il modo in cui si distrugge la fiducia". Martedì la banca italiana ha lanciato formalmente la sua offerta pubblica per rafforzare l'influenza su Commerzbank, dopo mesi di manovre e una feroce resistenza da parte tedesca. "Non è questo il modo di trattare istituzioni come una banca tedesca, la Commerzbank", ha affermato Merz in un discorso rivolto ai leader del mondo imprenditoriale a Berlino. "È così che si distrugge la fiducia, non che la si costruisce", ha aggiunto.