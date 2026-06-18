BRUXELLES, 18 GIU - "E' chiaro che nuovo debito europeo non può esistere". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, arrivando al summit Ue a Bruxelles, parlando in merito al confronto atteso sul futuro Bilancio pluriennale Ue. "Il bilancio dell'Ue deve essere in equilibrio", ha sottolineato. "Per questo dovremo compiere un grande sforzo nella seconda metà dell'anno per approvare il Bilancio".
Merz, 'non ci potrà essere nuovo debito europeo'
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