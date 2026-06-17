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Merz, ho invitato i partner E5 a Berlino per la prossima settimana

BERLINO, 17 GIU - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel cosiddetto formato E5. Lo ha affermato in un comunicato dal G7 di Evian. "Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del consiglio europeo e prepareremo il vertice della Nato", ha aggiunto. Il formato E5 prevede la presenza di Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia.

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