BERLINO, 17 GIU - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel cosiddetto formato E5. Lo ha affermato in un comunicato dal G7 di Evian. "Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del consiglio europeo e prepareremo il vertice della Nato", ha aggiunto. Il formato E5 prevede la presenza di Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia.
Merz, ho invitato i partner E5 a Berlino per la prossima settimana
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...