ROMA, 28 OTT - "In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo. I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni in una nota.
Meloni, vicini al popolo spagnolo per il drammatico incidente di Toledo
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