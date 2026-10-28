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Meloni, vicini al popolo spagnolo per il drammatico incidente di Toledo

ROMA, 28 OTT - "In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo. I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni in una nota.

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