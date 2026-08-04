ROMA, 04 AGO - Un punto prima del Consiglio dei ministri: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende ha incontrato i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, prima della riunione convocata alle 17 e non ancora iniziata. Presente anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Meloni vede Salvini, Tajani e Giorgetti prima del Cdm
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