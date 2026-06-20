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++ Meloni, ultima mia risposta a Trump, spettacolo non all'altezza del nostro compito ++

ROMA, 20 GIU - "La mia risposta all'ultimo post di Donald Trump che mi riguarda. Ma non tornerò sull'argomento, perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito". Lo scrive la premier Giorgia Meloni su Instagram pubblicando il suo personale commento al recente post di Donald Trump. Nel testo indirizzato al presidente americano, Melni parla di "attacchi insensati".

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