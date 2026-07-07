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Meloni, 'Trump? Rapporti cordiali'

ANKARA, 07 LUG - "Rapporti cordiali". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tornando in hotel ad Ankara dopo la cena della Nato, ha risposto ai giornalisti che le hanno domandato di Donald Trump. C'è stato un chiarimento, le è stato domandato ancora, dopo gli insulti degli ultimi giorni? "Vi ho già risposto", ha tagliato corto la premier.

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