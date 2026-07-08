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Meloni, rispettiamo gli impegni Nato ma in modo sostenibile e stabilendo priorità

ANKARA, 08 LUG - "Vogliamo rispettare gli impegni" sulle spese per la difesa, "lo stiamo facendo e lo faremo ma in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità in base al contesto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara.

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