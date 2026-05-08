Meloni riceve Rubio a Palazzo Chigi, al via l'incontro

ROMA, 08 MAG - Con una stretta di mano e uno scambio di baci la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio si sono salutati nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, dove è da poco cominciato il loro incontro. "Come stai?", ha chiesto Meloni al suo ospite, prima di posare per le foto davanti al pool di giornalisti e fotografi. Rubio, poco prima, era stato accolto nel cortile d'onore di Palazzo Chigi dal consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio. Nella delegazione Usa c'è anche l'ambasciatore degli Usa in Italia, Tilman J. Fertitta.