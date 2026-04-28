Meloni, quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali, solo se applicato salario giusto

ROMA, 28 APR - "Il decreto legge stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, che si è presentata in conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il decreto lavoro. Incentivi - ha aggiunto - che prevedono "una novità molto importante: vi si può accedere solo se si riconosce e si applica ai lavoratori il salario giusto". Con il decreto lavoro quindi "chi sottoscrive contratti pirata e sottopaga i lavoratori non avrà diritto a incentivi pubblici".