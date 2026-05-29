ROMA, 29 MAG - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Festa della Repubblica, parteciperà alla cerimonia di deposizione di una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto da parte del Capo dello Stato, martedì 2 giugno alle 9.15, all'Altare della Patria. Lo riferisce il sito del governo in un aggiornamento dell'agenda della premier che poi, alle 10, assisterà alla rivista militare ai Fori Imperiali. In serata, alle 21, Meloni sarà poi in piazza del Quirinale per partecipare all'evento i "Volti della Repubblica".
Meloni martedì all'Altare della Patria e in serata all'evento "Volti della Repubblica"
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