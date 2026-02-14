Meloni, l'Italia ha nel dna il dialogo e il rispetto per gli altri

ADDIS ABEBA, 14 FEB - "Ho l'onore di guidare una nazione che ha nel suo dna caratteristiche che storicamente la rendono un partner rispettato: la propensione al dialogo, la capacità di discussione, il rispetto per gli altri prima di ogni cosa. Una nazione che ha costruito parte della sua identità e della sua politica estera sul profondo significato di una parola, che in un mondo instabile e imprevedibile come il nostro, può essere la chiave per tracciare la rotta: la parola è cooperazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana, ad Addis Abeba.