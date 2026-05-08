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Italia e Estero
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Meloni, l'Italia difende i suoi interessi come fanno gli Usa

ROMA, 08 MAG - "Entrambi", Italia e Stati Uniti, "comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali, quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fanno gli Stati Uniti ed è bene che insomma questo ci si trovi d'accordo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine di un'iniziativa di Confagricoltura, a Milano, parlando dell'incontro con il segretario di Stato Usa Marco Rubio.

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