Meloni, l'Italia difende i suoi interessi come fanno gli Usa

ROMA, 08 MAG - "Entrambi", Italia e Stati Uniti, "comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali, quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fanno gli Stati Uniti ed è bene che insomma questo ci si trovi d'accordo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine di un'iniziativa di Confagricoltura, a Milano, parlando dell'incontro con il segretario di Stato Usa Marco Rubio.