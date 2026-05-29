Meloni, la sinistra dice di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo

ROMA, 29 MAG - "Secondo l'Istat, nell'ultimo anno in Italia ci sono 269 mila occupati in più. Un dato molto importante, che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra Nazione". Lo afferma sui social la presidentente del Consiglio Giorgia Meloni. "Ma c'è un numero che merita di essere sottolineato più di altri: sempre nell'ultimo anno i dipendenti permanenti sono aumentati di 143 mila unità, mentre i dipendenti a termine sono diminuiti di 64 mila - aggiunge la premier -. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato. La destra lo sta facendo".